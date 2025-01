Metropolitanmagazine.it - L’esplosione del Tesla Cybertruck davanti alla Trump Tower non è stato un attacco terroristico

Le indagini della polizia riguardo aldi un, avvenuta il primo gennaioalHotel di Las Vegas, sembrerebbero escludere la pista di un. In conferenza stampa, l’ufficiale FBI Spencer Evans ha confermato che l’incidente altro non sarebbe che «un caso tragico di suicidio che ha coinvolto un soldato pluridecorato che stava soffrendo di disturbo da stress post traumatico e altri problemi». Matthew Alan Livelsberger, il soldato morto all’interno della vettura, ha lasciato sul proprio smartphone delle note rinvenute e diffuse dpolizia. Attraverso questi messaggi, che testimoniano il suo profondo malessere, l’uomo ha spiegato in parte le motivazioni del suo gesto.esplosa il primo gennaio: è un caso di suicidioMatthew Alan Livelsberger, il soldato che ha provocatodelLivelsberger ha parcheggiatoall’hotel di Donaldil veicolo, preso a noleggio, alle 8:40 di mercoledì 1° gennaio.