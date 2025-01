Ilgiorno.it - La B.Mec: cassa solamente per due addetti

"La nostra richiesta diintegrazione riguarda solo due dei nostri cinque dipendenti. Inoltre sarà applicata, in modo parziale, tre giorni alla settimana". A precisarlo è stata ieri la ditta B.Mec di Lodi Vecchio, realtà specializzata in servizi per l’automazione e robotica. Nella giornata di giovedì la nuova richiesta era arrivata sul tavolo delle organizzazioni sindacali e la Fiom Cgil aveva espresso forte preoccupazione per un ulteriore colpo all’occupazione del territorio allargando anche l’orizzonte a diverse altre situazioni di difficoltà che stanno riguardo altre aziende accasate nel Lodigiano. "La durata di 13 settimane – ha sottolineato ieri l’azienda – è una prassi per la richiesta dellaintegrazione. Nella nostra richiesta abbiamo messo nero su bianco che il provvedimento che avrà la presumibile durata di tredici settimane, interessa due lavoratori su cinque in particolare del reparto montaggio con riduzione di tre giorni lavorativi su cinque ed è attuato a decorrere dalla data del 7 gennaio 2025".