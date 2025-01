Sport.quotidiano.net - Joshua bocciato a Manchester. Dall’Inter c’è anche Correa in uscita e Arthur è fuori dai progetti della Juventus. Zirkzee-United, è già finita. Arnautovic ci prova

Leggi su Sport.quotidiano.net

, umiliato, verso l’addio. Dopo nemmeno sei mesi, è ai titoli di coda l’avventura dial. Correva il 15 luglio quando i Red Davils ufficializzarono l’acquisto dell’olandese per 42,5 milioni di euro.è finito nel tritacarne dei Diavoli Rossi, come Mc Tominay e De Gea, rigenerati dall’arrivo a Napoli e Fiorentina e come i colleghi l’attaccante medita il ritorno in Italia. In virtù di quinquennale da 4,5 milioni più bonus,era convinto di poter segnare un’inversione di tendenza: missione fallita. Non ha trovato gloria con Ten Haag e con l’arrivo del nuovo tecnico Amorim le cose sono andatepeggio: sostituito dopo mezzora, fischiato, offeso. Ci sono già stati contatti tra il suo entourage e ladi Thiago Motta, che cerca un attaccante.