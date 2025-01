Terzotemponapoli.com - Il ‘triangolo’ Lazio-Napoli-Fazzini: gli aggiornamenti

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lae ilinteressate a: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Messaggero. “Lanon ha soltanto messo gli occhi su Jacopo. Il centrocampista italiano classe 2003 è un serio obiettivo per il mercato di gennaio e per il prossimo impegno dell’Empoli contro il Venezia il mister D’Aversa ha deciso di tagliarlo fuori dalla lista di convocati. Troppe voci di mercato distraggono il ragazzo, meglio prevenire”.Il club biancoceleste “Nel frattempo però i biancocelesti insistono per firmare il giocatore, a patto che la formula dell’operazione sia in prestito immediato con l’obbligo di riscatto entro i due anni successivi. Questa scelta di estrometteredal prossimo impegno di campionato, ad ogni modo, pare una possibile apertura per una trattativa con la, tuttavia considerata dalle parti del club toscano ancora alle prime battute.