Ilrestodelcarlino.it - Il Moie Vallesina subito nella tana della capolista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sfida più tostaprima giornata del girone di ritorno nel girone A di Promozione è quella delche sale sul campoFermignanese. Unche aveva chiuso con il botto l’andata aggiudicandosi il derby casalingo contro una Jesina attesa oggi dal derby di Sassoferrato. Chi vorrà sfruttare e centrare la terza vittoria consecutiva sarà la Vigor Castelfidardo contro il Tavullia Valfoglia. In trasferta il Marina che - dopo aver preso solo un punto ad Appignano - sale al Montesi di Fano per sfidare il S.Orso. Il Barbara Monserra cercherà il sorpasso in classifica nei confrontiPergolese. Chiuderà il programmaprima giornata di ritorno domani la Biagio Nazzaro che a Chiaravalle ospiterà il Gabicce Gradara e poi mercoledì recupererà la sfida di Pergola.