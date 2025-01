Sport.quotidiano.net - Hockey pista A2: Correggio a Modena contro l’Amatori. Scandiano prova a fermare la capolista

L’suriprende subito l’attività con la quinta giornata di Serie A2 e col debutto del campionato di Serie B: l’A2 (dirette Fisr youtube) gioca tutta oggi, la B tutta domani. Due gare molto complicate attendono le formazioni reggiane di A2, indalle 18: il Centro Palmer(5 punti, ma con una gara in meno) ospita al Pala Regnani ladel campionato, l’Breganze (10), mentre la Bdl(8) è in trasferta a(4 punti, una gara in meno).. Perlavicentina, squadra molto esperta, mister Enrico Mariotti ha convocato i portieri Vecchi e Raveggi e gli esterni, Barbieri, Nicolò Busani, Roca, Stefani, Beato, Herrero Meglioli.. Tanti gli ex di turno, a partire dal tecnico modenese Matteo Farina e dai giocatori Cunegatti, De Pietri, Ehimi e Moncalieri.