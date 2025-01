Rompipallone.it - Ha detto no: Napoli, doccia gelata per Conte

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 4 Gennaio 2025 12:32 di Giancarlo SpinazzolaIl tecnico azzurro spiazzato dal suo ex pupillo: ha rifiutato le avances delsenza alcuna esitazioneL’ex “figlioccio” di Conte ha deciso: la sua avventura con l’attuale club non è ancora finita. Hano sia alche alle lusinghe provenienti dall’Arabia Saudita, senza esitazioni o ripensamenti. E soprattutto, ha declinato l’offerta di Antonio Conte, colui che l’ha consacrato come uno dei migliori difensori del nostro campionato.Parliamo di uno degli uomini chiave della difesa nerazzurra: Stefan de Vrij. Il difensore olandese, ha infatti preso la sua decisione: restare all’Inter. De Vrij, che finora ha accumulato 255 presenze con maglia dell’Inter, è stato uno dei volti più positivi nelle ultime settimane della squadra di Simone Inzaghi.