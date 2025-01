361magazine.com - Grande Fratello, Beatrice Luzzi interviene sulle critiche

Leggi su 361magazine.com

risponde ai tweet dei fan: l’opinionista rompe il silenzio su quanto sta accadendo in Casa, il litigio che ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi ha scosso la Casa ma anche i telespettatori fuori. La modella e la cantante sono arrivate ai ferri corti scatenano tante polemiche. Per il momento il GF non è ancora intervenuto ma sicuramente il conduttore, Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio spiegherà cosa accadrà in Casa e soprattutto alle due inquiline.Leggi anche, noto personaggio rinuncia alla partecipazioneLa replica social dell’opinionistaquesta volta non si è esposta personalmente via social sugli avvenimenti in Casa ma ha risposto personalmente a vari tweet.