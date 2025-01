Quotidiano.net - Giorgetti ministro del Tesoro dell’anno: la promozione del Financial Times

Roma, 4 gennaio 2025 – L’Italia è senza dubbio un Paese che attraversa un lungo e lento declino economico. Tutti i dati fondamentali come crescita, produttività, salari mostrano questa dolorosa verità. Tuttavia, troppo spesso il Paese è stato indicato preventivamente dai media e dagli esperti come possibile detonatore delle crisi fiscali europee. Quando nel 2022 il centrodestra a trazione sovranista ha vinto le elezioni, per l’ennesima volta si è tornati a considerare l’Italia come un potenziale pericolo per la finanza pubblica europea. C’era già chi nel settembre del 2022 immaginava una nuova crisi dello spread o politiche fiscali sregolate che avrebbero peggiorato nettamente il bilancio dello Stato italiano. Nulla di tutto questo è accaduto. E ciò lo si deve principalmente a due personalità politiche: la premier Giorgia Meloni – che è riuscita a frenare gli appetiti politici dei partiti della maggioranza e a costruire un buon rapporto con la Commissione europea bis di Ursula von der Leyen – e ildell’Economia Giancarlo, un politico atipico che ha migliorato il bilancio pubblico negli ultimi due anni.