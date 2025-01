Dilei.it - Fedez vende Villa Matilda dopo un anno di trattative: il prezzo esclusivo

Ciò che resta dei Ferragnez va sgretolandosi mesemese. C’è ancora qualche traccia dei due, principalmente nei vaghi riferimento che appaiono di tanto in tanto sul profilo Instagram di, o almeno interpretati come tali.I fan della coppia, ormai spaccata, attendono con ansia Sanremo 2025, con Battito del rapper che potrebbe rivelarsi, come pare, un pieno riferimento alla fine del suo matrimonio. Nel frattempo entrambi guardano avanti e lui ha anche provveduto are la splendidasul Lago di Como acquistata non molto tempo fa.VendutaL’appartamento un tempo abitato da Chiara Ferragni eospita oggi l’attaccante dell’Inter, Thuram (che non aveva idea di chi fossero i precedenti inquilini). I due vivono oggi due esistenze separate, salvo i confronti per il divorzio imminente e gli accordi per i periodi da trascorrere con Leone e Vittoria.