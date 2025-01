Scuolalink.it - Elezioni RUIAP: Roberta Piazza eletta tra i revisori del nuovo Consiglio Direttivo

La prof.ssa, ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, è stataneldella Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente () come Revisore dei Conti per il biennio 2025-2027. L’elezione è avvenuta durante la XXVII assemblea della, che rappresenta un punto di riferimento nazionale per la promozione dell’apprendimento permanente. La: 32 atenei per la società della ‘conoscenza’ Fondata nel 2011, lariunisce 32 università italiane e numerosi soci affiliati, tra enti e professionisti del settore, con l’obiettivo di favorire la crescita economica, sociale e culturale del Paese attraverso lo sviluppo dell’apprendimento permanente. I principi guida della rete si ispirano alla European Universities’ Charter on Lifelong Learning, che promuove l’apprendimento come missione istituzionale delle università per affrontare le trasformazioni sociali ed economiche.