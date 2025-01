AnconaComune | Fuga gasstate in casa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.43 "Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativadi gas sono chiuse alcune strade.Il blocco stradale è su Via Lambro e Via Esino: in quell'area si raccomanda di non uscire dae di chiudere le finestre. Sono al lavoro i vigili del fuoco e la polizia locale". E' il messaggio del comune di Ancona sui social dopo l'incidente avvenuto stamane in zona Torrette, dove un'auto ha colpito una colonnina del gas provocando una perdita di gas metano. Due persone sono morte nello schianto.