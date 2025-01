Ilrestodelcarlino.it - Ventimila euro per pagare l’affitto

per aiutare le famiglie in disagio economico nel pagamento del. Li ha stanziati il Comune di Colli al Metauro, che concederà un contributo una tantum fino a 400per far fronte sino all’80% di una rata mensile del canone di locazione. "Negli ultimi anni anche nel nostro Comune l’emergenza abitativa si è acuita – evidenzia il vicesindaco Annachiara Mascarucci – e con tale intervento vogliamo sostenere l’inclusone sociale e il contrasto alla povertà, ben consci che la casa è un bene primario". Informazioni ai Servizi sociali.