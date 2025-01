Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 17:30

Luceverde Lazio Buonasera dalla redazione sul grande raccordo anularerallentato lungo la carreggiata esterna tra uscita Ardeatina e via Tuscolana in carreggiata interna e rallentamenti tra l’uscita Flaminia e Salaria sulla A1 diramazioneSud code pertra Torrenova e il raccordo a Centocelle La polizia locale Ci Segnala la presenza di un incidente in Viale delle Gardenie conrallentato all’altezza di via delle Petunie abbastanza sostenuto ilnelle zone centrali della capitale fuori raccordo sulla via Casilina prontamente tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni bene per il momento di tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità