‘Solo Leveling – Arise from the Shadow’ la Stagione 2 su Crunchyroll dal 4 gennaio

Leggi su Funweek.it

La2 di Solothe Shadow debutta ufficialmente su(in collaborazione con Aniplex) il 42025. Ogni sabato alle 18:30 verrà trasmesso un nuovo episodio. Adattato dal best seller web novel coreano scritto da Chugong, Solosegue Sung Jinwoo, il cacciatore più debole del mondo. Dopo essere stato brutalmente massacrato dai mostri in un dungeon di alto livello, Jinwoo è tornato con il Sistema, un programma che solo lui può vedere e che lo fa salire di livello in ogni modo. Ora, è ispirato a scoprire i segreti dei suoi poteri e del dungeon che li ha generati.Solo2 –the ShadowSono passati più di dieci anni da quando in tutto il mondo hanno cominciato ad apparire dei cancelli che conducono a un’altra dimensione.