Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Leggi su Ilfoglio.it

Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Noi, giornalisti a Teheran. Il ricordo della Rivoluzione, delle pallottole che fischiano, degli interpreti e dei colleghi imprigionati. Erano giochi di potere allora, sono giochi di potere oggi. E ossessione per le spie. La leggenda nera di Evin, dov’è rinchiusa Cecilia Sala - di Siegmund Ginzberg Volti e facce. Da Aristotele a Totò alla fisiognomica. L’indagine di Falcinelli in “Visus” e una domanda: ci libereremo mai dai pregiudizi estetici? - di Michele Magno Malgioglio e peperoncino. Con quel ciuffo può dire ciò che vuole. A 80 anni è lui il vero vincitore musicale di Capodanno (e non solo) - di Michele Masneri Al lupo, al lupo.