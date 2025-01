Pronosticipremium.com - Roma, Pellegrini prima scelta del Napoli a centrocampo: gli ostacoli

Lorenzopotrebbe dire addio alladurante questa finestra invernale di calciomercato. Il capitano dei giallorossi è ormai considerato una riserva da Claudio Ranieri e il suo rendimento è stato nettamente insufficiente negli ultimi mesi. Nonostante il suo legame con l’ambiente, il club non lo ritiene incedibile e con la giusta offerta può partire. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è ladele concorrenzaIlha le idee chiare sul calciomercato ed è pronto ad affondare due colpi: Danilo per la difesa,per il. Se la trattativa per il capitano della Juventus (fuori rosa e non convocato per la Supercoppa in Arabia Saudita) risulta essere vicina a una conclusione positiva, quella per il numero 7 della, invece, non si preannuncia semplice.