Quotidiano.net - Report sui pagamenti digitali: tutte le tendenze del 2025

Roma, 3 gennaio 2024 – L’anno appena cominciato segnerà un’altra tappa nella crescita esponenziale dei. Iaccount-to-account (A2A) stanno offrendo a chi acquista più modi di pagare, la biometria sta riducendo la nostra dipendenza da password e pin e la globalizzazione sta obbligando a cambiare i complessi e lentitransfrontalieri. Nel frattempo, l'intelligenza artificiale (IA) sta contribuendo a stabilire nuovi parametri di sicurezza e usabilità. A offrire il quadro sullechiave che caratterizzeranno il settore nelè unad hoc di Visa, tra i leader mondiali neie nelle transazioni tra consumatori, esercenti, istituzioni finanziarie e governi in più di 200 Paesi e territori. “Isono in continua evoluzione per offrire convenienza, trasparenza e fiducia – spiega - Stefano M.