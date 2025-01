Ilrestodelcarlino.it - Progetto contro il randagismo, contributi a chi adotta cani e gatti

il, il Comune di Civitanova lo ripropone per il 2025 per incentivare l’adozione diabbandonati o ospiti nelle strutture pubbliche. Queste le agevolazioni previste: un incentivo di 200 euro per chidi età superiore a un anno dalle comunale; un contributo di 84 euro per la sterilizzazione di cagne e 60 euro per la sterilizzazione di gatte di privati residenti a Civitanova; il rimborso per alimenti e spese veterinarie, fino a 100 euro, ai cittadini che si rendono disponibili alle cure di randagi abbandonati in città affetti da particolari patologie, da documentare relativamente al ritrovamento e alla spesa mediante scontrini, ricevute, certificati; un rimborso di 20 euro per ogni cucciolo da svezzare, allattare o curare; il pagamento delle spese a veterinari per interventi non compresi tra quelli a carico dell’Ast, per i randagi ritrovati nel territorio comunale.