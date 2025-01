Cultweb.it - Perché Robbie Williams è una scimmia nel suo biopic Better Man?

Leggi su Cultweb.it

Quandoha annunciato che sarebbe stato rappresentato come unadigitale nel suo film autobiografico, la scelta ha destato curiosità e perplessità. Questo approccio creativo, voluto dal regista Michael Gracey, rappresenta simbolicamente comesi vede: una “da spettacolo”. Un’immagine che incarna il senso di alienazione e auto-giudizio che ha caratterizzato la sua carriera. Il, che mescola musical e introspezione psicologica, offre una visione senza filtri della vita del cantante, esplorando i suoi successi, le sue lotte personali e la sua complessa relazione con sé stesso e gli altri.Il film ripercorre la carriera di, dagli esordi con i Take That alla sua ascesa come solista, passando per battaglie contro dipendenze e depressione.