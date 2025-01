Justcalcio.com - Perché il Barcellona non può tesserare Dani Olmo|Calciomercato

2025-01-03 00:10:00 Fermi tutti!ilnon puòCalciomercato.com Homeilnon puòOlmo Ancora, ci risiamo. Come già successo più volte in passato,deve fare di nuovo i conti con problemi di tesseramento per alcuni suoi giocatori. Stavolta a rischio iscrizione ci sonoOlmo e Pau Victor: quest’ultimo arriva dalla squadra B, il settore giovanile del; lo spagnolo ha un passato nelle giovanili del Barça ma poi ha giocato con Dinamo Zagabria e Lipsia dal quale l’estate scorsa il club catalano l’ha preso per 60 milioni di euro.