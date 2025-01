Terzotemponapoli.com - Olive: “Napoli, serve una prova di squadra contro la Fiorentina”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il contesto: l’analisi diMagazine Live– Renato, ex centrocampista del, ha condiviso la sua visione sul momento attuale dellaazzurra e del campionato italiano durante un intervento aMagazine Live su Radio Punto Zero. La trasmissione, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla, è un punto di riferimento per gli appassionati del Calcio, affrontando le ultime notizie proposte sul web daMagazine.Com.sulla figura di Antonio Conte: un condottiero esemplarenon ha esitato a elogiare Antonio Conte, definendolo un “condottiero” che incarna l’esempio per i suoi calciatori. “Ha avuto una carriera da leader alla Juventus e come allenatore non può fare altro che rispecchiare quella stessa mentalità vincente”, ha affermato.