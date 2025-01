Oasport.it - Novak Djokovic, prima delusione del 2025: l’ex n.1 cede in due set al gigante Opelka

Un grande e sorprendente Reillya Brisbane. Alla Pat Rafter Arena, l’altissimo tennista americano ha sciorinato una prestazione di altissimo profilo contro(n.1 del seeding). Nole, attuale n.7 del ranking ATP, è stato costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 7-6 (6) 6-3 rispetto alla prova dello statunitense, non solo in grande spolvero al servizio (16 ace), ma anche piuttosto convincente quando si è trattato di scambiare.In altre parole, un rendimento eccellente per lo statunitense (n.293 del ranking) che, fuori lungamente dal circuito per problemi fisici, ha iniziato ilcon il piglio giusto. Sarà lui ad affrontare nella semifinale il francese Giovanni Mpetshi Perricard e per le caratteristiche dei due giocatori si potrebbe suggerire l’elmetto per la sfida a suon di ace e uno-due che ci potranno essere.