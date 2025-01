Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 54-42, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Clyburn ne fa 19, ma i greci allungano all’intervallo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:04 Le percentuali deldicono tutto: 13/18 da due, 7/12 da tre. E dire che con quasi qualsiasi altra squadra forse laoggi sarebbe avanti: 9/17 da due e 7/14 da tre.TOP SCORER –: 18 Yurtseven;: 19Finisce il secondo quarto, +12 per ilche ha messo la freccia in modo deciso soprattutto negli ultimi tre minuti, in cui le percentuali sono rimaste spaventosamente alte.54-42 Diouf perde Yurtseven che vola a inchiodare la schiacciata.Yurtseven stoppa Belinelli, che poi sulla rimessa mette il piede fuori ed è rimessa, 1’17” alla seconda sirena.52-42 Sloukas nell’angolo per Papapetrou ed è ancora tripla.49-42 Belinelli cadendo indietro dai sei metri!49-40 Ancora Yurtseven, sono 16 per lui.