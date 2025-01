L’Inter si gode Dumfries Ha già eguagliato i gol della sua prima stagione all’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

La doppietta siglata ieri sera ha portato il conto dei gol stagionali di Denzela quota 5. Con la splendida rovesciata e il destro a spaccarela traversa e poi il prato oltre la linea di porta, l’esterno olandese ha così già, nonostante ancora cinque mesi pieni didavanti, il suo record di marcature in un anno con la maglia nerazzurra, risalente al 2021-2022.Il cambio di passo diCon questo ritmo Denzelnon dovrebbe far neppure fatica a battere il proprio record di marcature in carriera, ovvero 7 ai tempi del PSV, eppure, questa, per lui, non era iniziata nel migliore dei modi.Il problema principale di tutta la sua avventura alè stata la costanza, costanza che anche quest’anno stava faticando a trovare, complice anche il pensiero extra-campo del rinnovo che potrebbe aver influito e non poco sulle sue prestazioni.