L’assurda storia di Hassan Mgaya | morto a 29 anni 3 giorni dopo un incontro di boxe per cui era stato pagato 24 euro

Il mondo del pugilato piange. Il tanzaniano èper le conseguenze dei colpi ricevuti durante quello che èl’ultimo combattimento della sua vita. Sfortunatamente, i tentativi di curare il 29enne si sono rivelati vani: l’uomo è deceduto in ospedale. In seguito, si è appresa la verità sul compenso ricevuto da, una cifra estremamente bassa. Durante il funerale del pugile, il portavoce della sua famiglia ha dichiarato che, per quello che èil match che gli è cola vita,avrebbe dovuto percepire solo 60mila scellini della Tanzania, vale a dire miseri 24.Una vera e propria tragedia per questo giovane atleta che sognava di sfondare nel mondo della. Nutriva grandi aspettative in vista del combattimento contro Paul Elias a Dar-Es-Salaam, capitale della Tanzania, lo scorso 27 dicembre.