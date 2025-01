Ilfattoquotidiano.it - Las Vegas, l’attentatore morto suicida con un colpo di pistola prima della esplosione del Cybertruck

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Matthew Livelsberger si è sparatodell’del Teslacarico di fuochi d’artificio che è esploso davanti al Trump International Hotel di Las. L’ha causato lievi ferite a sette persone, ma praticamente nessun danno all’hotel. Lo sceriffocontea di Clark, Kevin McMahill, ha dichiarato che il militare 37enne probabilmente aveva pianificato un attacco più distruttivo, ma il veicolo ha assorbito gran parteforza dell’esplosivo rudimentale. Livelsberger era un membro attivo delle Forze Speciali d’élite. Il Pentagono ha dichiarato che aveva servito nell’esercito dal 2006 ed era in congedo al momentomorte.I danni dell’sono stati per lo più limitati all’interno del camion, poiché la detonazione è stata “sfogata verso l’alto” e non ha colpito le porte del Trump Hotel a pochi passi di distanza, ha detto lo sceriffo.