La madre di Cecilia | Spero che il carcere non la segni a vita

Sono giorni di angoscia ma anche di rinnovata speranza e di fiducia nei confronti dell’azione del governo, quelli vissuti dai familiari diSala. Ieri, dopo la telefonata tra Renato Sala, padre della giornalista detenuta in Iran, e Giorgia Meloni, la premier ha incontrato a Palazzo Chigi la, Elisabetta Vernoni. Al termine del colloquio, le prime parole della donna sono state rivolte alle condizioni in cui versa la figlia. "La prima preoccupazione adesso – ha sottolineato – è per le condizioni dicarceraria di mia figlia. Si è parlato di cella singola. Non esistono le celle singole. Esistono le celle comuni e poi ci sono le celle di punizione. Lei è una di queste, evidentemente. Io non lo so come sono, ma se una dorme per terra mi fa pensare che nel 2024 si chiami così. Quindi la prima cosa sono condizioni più dignitose.