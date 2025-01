Oasport.it - Flavio Cobolli deluso: “Ho lasciato fare a Machac, ha messo a segno punti spettacolari”

Leggi su Oasport.it

non è riuscito a tenere testa a Tomasnel secondo incontro di Italia-Cechia, quarto di finale della United Cup, competizione a squadre miste in corso di svolgimento sul cemento di Sydney. L’azzurro ha ceduto di schianto al cospetto del numero 25 del mondo, capace di imporsi con lo schiacciante punteggio di 6-1, 6-2 in appena 56 minuti di gioco e di trascinare così la sua Nazionale verso la qualificazione alle semifinali, dopo che Karolina Muchova aveva regolato Jasmine Paolini.Il numero 32 del ranking ATP si è comunque meritato il ruolo di testa di serie agli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il romano ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Supertennis: “Per me oggi è stata dura.