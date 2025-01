Quifinanza.it - Crolla la produzione Stellantis in Italia, -45% rispetto al 2023 e tonfo in Borsa

Sprofonda lain: con 283.090 quattroruote assemblate nel 2024, l’automotive nel Bel Paese torna indietro di quasi 70 anni.Era il 1956 e la radio trasmetteva “Che bambola” di Fred Buscaglione; un giovane Mike Bongiorno teneva glini incollati alla tv con “Lascia o raddoppia” e Anna Magnani vinceva l’Oscar come migliore attrice per “La rosa tatuata”.E l’industria automobilisticana sfornava quasi 290.000 veicoli. I numeri, per l’del dopoguerra, erano mastodontici. Oggi, neppure per sogno.La Fim Cisl, dati alla mano, evidenzia il crollo del -45,7% in meno sulle auto prodotteal. Prendendo in considerazione ogni vettura prodotta nei sei stabilimentini di, ovvero automobili e veicoli commerciali, la stima per il 2024 si assesta attorno alle 475.