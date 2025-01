Quotidiano.net - Chi era Roger Mantovani, conduttore radiofonico e doppiatore morto a 58 anni

Palma di Miaiorca, 3 gennaio 2025 – Lutto nel mondo delle radio. E’a soli 58, speakermolto noto in tutta Italia e anche a livello internazionale. “Con grande tristezza abbiamo appreso della prematura scomparsa diè stato (nel 2014 e 2015) una delle nostre voci con i Weekenders. Tutta Virgin Radio si unisce al dolore della sua famiglia e di tutti quanti, tantissimi, gli hanno voluto bene. Rip" si legge sui profili social di Virgin Radio. Milanese di nascita ma con vocazione da cittadino del mondo,nel corso della sua lunga carriera aveva lavorato come speaker a Rtl 102.5, Virgin Radio, Radio Capital e Radio Studio Più, dove ha condotto programmi come ‘Studio Più Live’ e ‘Mucho Mas’ insieme a Natalia Estrada.