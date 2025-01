Noinotizie.it - Celle di San Vito: nel più piccolo paese della Puglia due nate lo scorso anno, gli abitanti sono ora 144 Parità fra i due sessi

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune didi San:Al 1° gennaio 2025,144 i residenti didi Sanche si conferma come il Comune più. Equilibrio assoluto tra donne e uomini, con 72 residenti per le prime e altrettanti per i secondi. Nel 2024, cistate due nuove nascite, entrambe femmine: fiocchi rosa hsalutato l’arrivo di Adele Pia e Melania. Nei 12 mesi che abbiamo alle spalle, il borgo ha dato il suo ultimo addio a 5 persone:deceduti due uomini e tre donne. Una curiosità:141 le persone originarie didi Saniscritte all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero: 72 maschi e 69 femmine. Gli stranieri residenti adi San, invece,5: tre maschi e due femmine.97 le famiglie residenti.