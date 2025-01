"Cecilia Sala fa giornalismo in un modo che non si vedeva da qualche decennio. Ecco perché uso il suo lavoro nelle mie classi". INTERVISTA alla professoressa Michela Fregona

Leggi su Orizzontescuola.it

, resisti, resisti, resisti, resisti”, le manda a dire la. E chissà quando, la giornalista, arrestata e chiusa in una prigione di Teheran, potrà leggere la lettera aperta che lale ha scritto e affidato al suo profilo Facebook. “Sono in grado di resistere, ma aiutatemi”, sembra risponderle oggi, mentre parla al telefono con la sua famiglia. “La luce è sempre accesa – lamenta – dormo a terra, mi hanno sequestrato gli occhiali da vista”. Un quadro sufficiente per far capire che cosa sia una prigione a chi in Italia sempre più sembra simpatizzare per le dittature passate e attuali. Non mancano peraltro sui social e non solo i commenti sarcastici e violenti di persone che nella migliore delle ipotesi scrivono che se l’è cercata, questa giornalista, che poteva starsene a casa propria invece di andare a rompere le scatole al regime di Teheran.