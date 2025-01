Arredare con lo shabby chic | ecco come

Leggi su Dayitalianews.com

Lo stile, che in inglese significa letteralmente “rovinato” o “trasandato”, si può ricreare anche su mobili già esistenti. Basta utilizzare i prodotti adatti e avere un po’ di manualità per ottenere esattamente questa tipologia di effetto. Lo, però, gioca sui contrasti tra usura ed eleganza.L’arte povera nelloMolti mobili in arte povera si adattano perfettamente a questo stile. Se si vuole creare un “fil rouge” che parta dalla zona living fino a quella notte, si possono ad esempio visionare le proposte disponibili sul sito mobili2G.com, dove si trovano complementi di arredo per ogni ambiente ed esigenza tra i migliori sul mercato.L’arte povera si presta perciò benissimo allo, purché vi sia sempre quel sentore antico ed elegante in perfetto equilibrio.