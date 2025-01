Panorama.it - 100 anni fa: il discorso dell'aspirante dittatore Mussolini

Dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti, Il 3 gennaio 1925 Benitoparlò alla Camera, con un intervento comunemente considerato l’inizio del regime fascista. Ma leggendo le memorie di chi in quegligli era vicino, emerge un’altra verità storica.Un secolo fa, il 3 gennaio 1925, Benitopronunciò alla Camera il famosodal quale, secondo la vulgata corrente, viene fatta comunemente discendere l’istituzionea dittatura in Italia. Questa convenzione, diffusa nei libri di storia, e dunque presente a generazioni di italiani, è però falsa. Furono invece le cosiddette «leggi fascistissime», d’inizio novembre del 1926, a far precipitare il Paese in un regime autoritario, con lo scioglimento di tutti i partiti e le organizzazioni di opposizione, la soppressionea libertà di stampa e la decadenza dalla carica dei deputati comunisti e di quelli che, dopo l’assassinio del socialista Giacomo Matteotti, si erano arroccati nella politicamente improduttiva protesta’Aventino.