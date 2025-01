Game-experience.it - The Last of Us Parte 2 è il miglior gioco mai realizzato, secondo Kanye West

Leggi su Game-experience.it

, artista controverso e figura iconica della musica rap, si è dichiarato un grande fan di Theof Us2. In un recente post su Instagram, ha infatti deciso di condividere il suo entusiasmo per il titolo di Naughty Dog, definendolo addirittura “di gran lunga ilmai“.L’artista ha inoltre precisato che sta affrontando ilin modalità Survivor+, il livello di sfida più alto disponibile nel titolo, dimostrando di conseguenza che si sta impegnando e non poco nel portare a termine l’avventura di Ellie.Tornando a quanto detto all’inizio dell’articolo,ha sorpreso i suoi follower su Instagram rivelando proprio in queste ore di star giocando a Theof Us2. Nel suo post ha affermato che l’opera Naughty Dog è nientemeno che “ilmaifinora”, chiarendo inoltre che si tratta di un’opinione personale e non di una sponsorizzazione.