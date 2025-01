Stasera su Rai 1 lo Speciale Tv Premio Tenco 2024

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 2 gen. (askanews) – Questa sera in seconda serata su Rai 1 andrà in onda lotv dedicato al, la rassegna della canzone d’autore che nelha celebrato l’importante traguardo dei 50 anni. L’edizioneè stata dedicata a Massimo Cotto, indimenticabile giornalista, scrittore, dj, conduttore e autore e molto altro – e amico fraterno del Club– prematuramente scomparso la scorsa estate. Verranno proposti i momenti clou della rassegna con le performance degli straordinari artisti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) tra il 17 e il 19 ottobre. La rassegna ha visto il tutto esaurito alle serate presso l’Ariston e in tutti gli eventi collaterali che si sono tenuti nella sede del Clube nelle altre location sanremesi.