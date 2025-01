Sicilia, intimidazione a deputato M5S

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.05 Spari contro la vetrata della Segreteria politica delpentastellato Angelo Cambiano a Licata,prov.Agrigento Il presidente del M5S Giuseppe Conte su X ha stigmatizzato il gesto esprimendo profonda solidarietà e vicinanza a Cambiano: "Colpi di arma di fuoco contro gli uffici del nostroregionale Angelo Cambiano, che in passato è stato già vittima di intimidazioni per aver fatto demolire immobili abusivi. Angelo, il Movimento è al tuo fianco, non abbasseremo mai la testa. In ogni angolo del Paese".