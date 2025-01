Bergamonews.it - Si torna a pattinare sul lago di Endine: “Al ghiaccio è necessario approcciarsi con rispetto”

Leggi su Bergamonews.it

di. Si era ghiacciato per la prima volta negli ultimi giorni di dicembre, ma è stato intorno a Capodanno che suldisono comparsi i primi ‘pattinatori’. Non certo una novità, anzi: osservare curiosi avventurarsi sulle lastre diche nei mesi più freddi dell’anno formano una vera e propria pista di pattinaggio naturale è da sempre un’abitudine in Val Cavallina.Come testimoniato dalle svariate foto e video postati dagli utenti sui social tra il 31 dicembre e il 1° gennaio decine di persone hanno ‘invaso’ la superficie deldi, soprattutto nei territori comunali di Monasterolo e Spinone dove la sezione ghiacciata era la più consistente.La lastra aveva in realtà già invaso anche parti dello specchio lacustre nei Comuni di Ranzanico ee nel borgo di San Felice: tempi verbali al passato perchè la pioggia caduta nella mattina di giovedì 2 dicembre ha rovinato la solidificazione delle acque del, che avviene solamente dopo che le temperature nell’area registrano per diverse notti consecutive valori al di sotto la soglia dello zero.