Morto il giornalista della Tgr Rai Fvg Giovanni Taormina: aveva 60 anni

IlTgr Rai del Friuli Venezia Giulia, è scomparso oggi all’età di 60presso l’ospedale di Udine, dove era ricoverato a causa di una malattia insorta alcuni mesi fa. OriginarioSicilia,iniziato la sua carriera giornalistica nel 2000, lavorando in diverse trasmissioni nazionali sia in radio che in televisione. Nel 2018, era approdato alla Tgr, iniziando il suo percorso a Tgr Umbria e poi trasferendosi alla Tgr del Friuli Venezia Giulia.La redazionetestataregionaleRai ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando comeavesse dedicato la sua vita a raccontare le distorsioni criminali che affliggono varie regioni italiane, scegliendo infine di stabilirsi a Udine. Qui, senza esitazioni, ha continuato a informare e denunciare, mantenendo fede al compito di ogni: fornire notizie imparziali ai cittadini.