Mineralogia, scoperto un materiale simile ad un quasicristallo di origine terrestre

È stata individuata in un campione di roccia conservato al Museo di storia naturale dell’Università di Firenze, una struttura moltoa quella di un, ossia di unche, a differenza dei normali cristalli, ha una struttura i cui schemi che non si ripetono mai. A differenza di quasicristalli, che finora sono stati individuati solo nei meteoriti, ilin Italia potrebbe essersi formato sulla Terra. La scoperta, pubblicata sulla rivista American Mineralogist, si deve al gruppo internazionale di ricerca guidato da Luca Bindi, docente didell’Università di Firenze. Ilera stato rinvenuto a Kalgoorlie (Australia), viene definito ‘approssimante di un’ e presenta una struttura non identica ma con caratteristiche molto simili a quelle dei quasicristalli ritrovati in due meteoriti caduti anni fa in Russia e in Calabria.