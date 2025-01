Mi piaci tu… Grande Fratello Alfonso ribalta tutto e incredibilmente si dichiara a lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il, il popolare reality show di Canale 5 condotto daSignorini, è pronto a tornare alla sua programmazione bisettimanale. Dopo circa due mesi in cui è andato in onda con appuntamenti singoli, la notizia è stata confermata da Davide Maggio, poche ore prima della messa in onda della ventesima puntata, che sarà anche l’ultima del 2024.Nel frattempo, all’interno della Casa, i flirt tra i concorrenti sono ormai all’ordine del giorno. Dopo una serie di storie nate e interrotte, baci ezioni, è stato il turno diD’Apice di lasciare tutti a bocca aperta. Il giovane, che in passato aveva avuto una lunga relazione con Federica, con la quale aveva partecipato a Temptation Island e successivamente al GF fuori, ha recentemente cercato di voltare pagina. Dopo aver chiuso definitivamente con la sua ex fidanzata, che aveva accanto da ben otto anni,ha cominciato a frequentare Mariavittoria Minghetti, ma anche in questo caso non è andata a buon fine.