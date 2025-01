Martina Voce sopravvissuta alle coltellate dell’ex | Non è un mostro è un codardo e non può redimersi

Leggi su Open.online

«Kumar mi sorrideva: l’ha fatto durante tutta l’aggressione. A un certo punto sono caduta nel mio sangue, e lui ha provato di nuovo ad accoltellarmi mentre ero per terra». È questo uno dei momenti più drammatici chericorda dell’accoltellamento subito a Oslo per manofidanzato Mohit Kumar. Nonostante le lesioni gravissime, al volto, al collo,gambe emani, la 21enne italiana si sta lentamente ma stabilmente riprendendo. E a pochi giorni dal 22 dicembre in cui è stata vittima di un tentato femminicidio rilascia un’intervista a Fanpage a cura di Chiara Daffini. «Mi ha accoltellata da dietro»«Una volta nel negozio, lui mi ha accoltellata sulla natica destra, ma da dietro. Io ero di spe all’inizio non sentivo il dolore: pensavo mi avesse forse tirato un cazzotto», spiegaricostruendo la dinamica dell’aggressione.