Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: mattina d’insidie per l’esordio stagionale del toscano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoed il canadese Gabriel. Secondo confronto diretto tra i due, con ilsconfitto nel precedente risalente ai gironi della Coppa Davis 2023. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il portoghese Nuno Borges e lo spagnolo Jaime Munar., ventiduenne di Carrara, si presenta alda numero 17 del ranking ATP. Autore di uno splendido 2024 coronato con il successo in Coppa Davis, Lorenzo si affaccia alcon l’intenzione di cercare di irrompere in top ten prima di dover scontare la pesante cambiale da scontare in quel di Wimbledon. L’azzurro ha bisogno di marcare punti pesanti sul veloce outdoor a partire dalla trasferta asiatico-australiana.