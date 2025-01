Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 4-3, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: l’azzurro strappa il servizio all’avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Grandissima risposta diche gioca tra le stringhe di, il quale spedisce lungo il dritto in contro balzo.Seconda0-30 Si ferma in rete il dritto lungolinea di. Bravoa stringere il colpo costringendo l’avversario a giocare in corsa.0-15 Doppio fallo, il secondo del match per.Palle nuoveCinicoche ha colto ogni occasione utile.ha risposto a tutte le seconde dell’avversario, riuscendo sempre a giocare nei pressi delle linee prendendo così lo scambio in mano.4-3 Break: favoloso cross di dritto del ligure che costringe l’avversario alla ricerca di un complicato lungolinea.Seconda40-A Dritto vincente!! Lenta discesa a rete dell’americano che aveva scelto di fare serve&volley sulla seconda.