Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 0-1, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: l’azzurro insegue i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Termina lunga la risposta di rovescio dell’americano.Al servizio Matteo0-1 Gioco: ace, il terzo da destra. Questa volta l’americano ha servito al centro sorprendendo.40-15 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di.40-0 Ace, il secondo consecutivo da destra. Servizio in fotocopia al precedente.30-0 Salta molto la seconda diprova a rispondere con il dritto ma non riesce a gestire il colpo.15-0 Ace. Subito un servizio ad uscire vincente per lo statunitense.Al servizio Reilly.PRIMO SET3.31 Termina il riscaldamento pre-match.3.30 Reillyha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire3.29 È il primo confronto diretto tra questi due giocatori. Sarà importante capire comesi adatterà ad un tennista come l’americano che non dà molto ritmo.