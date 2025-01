Spazionapoli.it - Il Napoli insiste su Chiesa, addio al Liverpool vicino: sfida con un altro top club di Serie A

Calcio Ultimissime – Novità per il possibile colpo, sempre piùa salutare il: èaperta con undiA Per ilcalcio ultimissime di mercato arrivano proprio nel giorno dell’apertura ufficiale della campagna acquisti invernale. Protagonista delle ultime novità è Federico, già accostato agli azzurri nelle scorse settimane. L’attaccante ha lasciato laA in estate, ma la sua avventura alè stata un disastro fino a questo momento.Un minutaggio scarsissimo, con appena 123 minuti complessivi in maglia Reds, di cui solo 18 in Premier League. Una toccata e.fuga? L’ipotesi di lasciare l’Inghilterra già a gennaio è sempre più plausibile. I ritmi del campionato inglese sono estenuanti e il fisico dinon ha retto, tanto che un infortunio lo ha costretto ad un lungo stop.