Ilrestodelcarlino.it - Fano, grande successo per il Concerto di Capodanno diretto dal 24enne Riccardo Bisatti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Pesaro e Urbino) giovedì 2 gennaio 2025 -per ildidell’Orchestra Sinfonica Rossini a. Un’ora e venti di musica e applausi scroscianti.dal giovane e talentuoso, il tradizionaledidel Teatro della Fortuna ha registrato un entusiasmante tutto esaurito che si è tramutato in una piena soddisfazione dei presenti. Un pubblico numeroso e caloroso ha salutato l’inizio del nuovo anno ascoltando un programma musicale che ha saputo alternare brio e raffinatezza, conquistando l’intera sala., classe 2000, già noto per la sua sensibilità artistica e il suo approccio innovativo alla direzione orchestrale, ha guidato l’Orchestra in una performance impeccabile, consolidando la sua posizione come uno deiri più promettenti della scena musicale italiana.