Ilfattoquotidiano.it - È morta a 84 anni Jocelyn Wildenstein: la “donna gatto” era diventata famosa per i suoi numerosi interventi di chirurgia plastica estrema

, conosciuta anche con il soprannome di “” a causa deidia cui si era sottoposta e che le avevano conferito dei lineamenti simili a quelli di un felino. La, che si è spenta a 84lo scorso 31 dicembre, eranel 1999, quando si separò dal suo ex marito, il mercante d’arte miliardario Alec, con cuisi era sposata nel 1978.Per risolvere il divorzio, la “” aveva ricevuto un assegno da 2,5 miliardi di dollari, più 100 milioni di dollari l’anno per i 13successivi alla separazione. Nonostante la cifra altissima ottenuta dal divorzio,dichiarò bancarotta nel 2018, sostenendo di non avere più nulla sul suo conto corrente, secondo quanto riporta TMZ.