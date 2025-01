Ilrestodelcarlino.it - Detenuto muore in cella inalando gas

Ha inalato il gas della bomboletta, quella che solitamente viene utilizzata nelle celle per riscaldare cibo e bevande. Poco dopo è stato colto però da un malore che è risultato fatale. E’ deceduto così – per inalazione di gas – ieri, nel carcere Sant’Anna un uomo di origine straniera. Spesso l’inalazione del gas viene utilizzata dai detenuti per sballarsi, come sostitutivo della droga e la dinamica potrebbe essere stata proprio questa ma gli accertamenti sono in corso. Non si può escludere, infatti, che si sia trattato invece di un suicidio: quello dell’uso del gas delle bombolette con le quali si cucinano i cibi in, infatti, è una pratica utilizzata sia per il compimento di gesti estremi sia per stordirsi. Sono state diverse, negli ultimi tempi, le morti all’interno dei penitenziari italiani dovute a inalazione di gas: proprio a Modena, nel febbraio del 2023 a perdere la vita era stato un uomo di 40 anni a seguito delle esalazioni provenienti da un fornello da campeggio.